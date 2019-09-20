11 ألف كيلو كبد فاسد في ميناء الخمس

ليبيا – ضبطت الأجهزة الأمنية بميناء الخمس خمسة حاويات مبردة تحمل بداخلها كميات كبيرة من الكبدة المستوردة والفاسدة.

الناطق باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري قال في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218″أمس الخميس أن الباخرة التي حمّلت شحنة الحاويات، تابعة لوكالة عبر أعالي البحار .

وكان تاريخ وصول هذه الشحنة يوم العاشر من سبتمبر وتحتوي كل حاوية منها على 1500 كرتون تقريبًا ومجموع وزن الحاويات يصل إلى 11700 كيلو جرام.

وكانت مصلحة الجمارك في ميناء مدينة الخمس قد ضبطت أيضاً كمية مشابهة من الكبد الفاسدة الموردة من الهند على يد شركة تسمى ” الكبير للذبح الحلال ” .

المرصد – متابعات

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