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ليبيا على موعد مع مرتفع جوي يُعدّل الطقس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتأثر غالبية مناطق البلاد بداية من الجمعة، حتى يوم الأحد القادم، بمُرتفع جوي يعمل على استقرار حالة الطقس ودرجات الحرارة.

وبحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية، فستتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق ليبيا ما بين 32 و40 درجة مئوية.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن درجات حرارة مناطق الجبل الأخضر لن تتجاوز الـ28 درجة مئوية، فيما ستشهد مناطق بنغازي والجبل الأخضر تكاثراً ملحوظاً للسحب الماطرة.

ومن المُتوقع أن تشهد مناطق بنغازي والجبل الأخضر موجة من الأمطار المتفرقة بداية من الجمعة حتى السبت.

ويُظهر الجدول التالي تفاصيل التنبؤات الجوية على المناطق الليبية نقلاً عن المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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