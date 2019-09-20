رشوان: كيف لمهندس مغمور القفز لرأس مؤسسة النفط العريقة؟

انتقد الخبير المالي، والمسؤول السابق سعيد رشوان، الدور الذي يقوم به رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، واتهمه بالانحياز في توزيع إمدادات الوقود على أماكن معينة من البلاد دون غيرها.

وقال رشوان، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، :صنع الله مدير عام المؤسسة الوطنية للنفط الذي يفتخر بإنه موظف دولي وليس ليبي…!!!.

وليس له علاقة بالسياسية الداخلية، ويقف على مسافة واحدة من كل الأطراف المتصارعة ،

ولكنه يكشر عن أنيابه ويتخذ قرارا بمنع وقود الطيران عن المنطقة الشرقية، التي يسيطر عليها الجيش ويزود بها الطرف الآخر بدون حدود.

وأردف رشوان: “فعلا يقف على مسافة واحدة من الجميع” !!! مضيفا، لقد كشر عن أنيابه وضرب عرض الحائط بالبساط الأحمر الذي فرش له في استقباله لزيارة بنغازي والموكب الرئاسي في جولاته فيها.

وهاجم المسؤول السابق صنع الله قائلا: “لم يكن يسأل أحد منكم عن مهندس مغمور كان يعمل بمصنع الاسفلت في رأس المنقار ببنغازي، وكيف يقفز على رأس مؤسسة النفط العريقة متجاوزاً كل الاقداميات والقدرات الفنيه لمهندسي المؤسسه ..!!! ؟؟؟

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