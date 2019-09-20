صور | إسترداد قطع أثرية ليبية ثمينة مهربة إلى إيطاليا

ليبيا – أعلنت السفارة الليبية في إيطاليا أمس الخميس عن إستلامها لقطع أثرية ثمينة كانت مُهربة خارج ليبيا وتم إسترجاعها إلى مقر السفارة بحضور رئيس مصلحة الآثار الليبية التي بذلت جهوداً مضنية لإسترداد هذه القطع .

السفارة الليبية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن هذه الآثار تتضمن مجموعة ثمينة من أواني فخارية وأسهم ترجع الى حقبة ما قبل التاريخ وذات قيمة تاريخية عظيمة جداً.

ومن جانبه،أكد السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني أنه وفريق عمل السفارة سيستمرون في التعاون مع مصلحة الآثار الليبية لتنفيذ عملها وتقديم كل التسهيلات في محاولة لإعادة ما تم تهريبه من ليبيا من آثار تاريخية ورجوعها الى موطنها الأصلي.

ولفتت السفارة الليبية إلى أن هذه الآثار تعكس مدى تاريخ وعراقة ليبيا منذ الالاف السنين ووجب المحافظة عليها وعودتها إلى ليبيا.

يشار إلى أن هذا العمل يأتي كثمرة لجهود عمل مصلحة الأثار التي تتابع وتحصر وتبحث منذ فترة طويلة عن هذه القطع الأثرية المهربة سواء في إيطاليا وغيرها من الدول .

المرصد – متابعات

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