المتوسط:

تابع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد “المبروك عبدالحفيظ”، المرشحين للورشة التدريبية الخاصة لقضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب على المهاجرين تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة un. odc المستهدف به كل من منسقين وزارتي الداخلية والعدل والمنعقد بجمهورية تونس من الفترة 16 – 20 سبتمبر 2019م.

وشدد رئيس الجهاز على الضباط المرشحين على ضرورة الالتزام والاستفادة القصوى من أهداف البرنامج المعد للرفع من الكفاءات وتنمية القدرات.

The post بالتعاون مع الأمم المتحدة.. دورة تدريبية للضباط المتخصصين في ملف الهجرة غير الشرعية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية