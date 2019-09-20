الآغا يكشف حجم ” تحويلات مشبوهة ” بالدولار من طرابلس إلى مصراتة عبر المركزي

ليبيا – أكد رئيس قسم السيولة النقدية بمصرِف ليبيا المركزي رمزي الآغا وصول طائرة خاصة لمطار مصراتة تم تأجيرها من قبل المصرف المركزي طرابلس لنقل مائة مليون دولار أمريكي بصحبة موظفين مكلفين من قبل محافظ المصرف المنتهية ولايته الصديق الكبير مؤكداً هذه الأموال تم أيداعها بقسم الإصدار مصراتة التابع للمركزي.

الآغا أشار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أمس الخميس إلى أن هذه الأموال نقلت كمخصصات لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق والتي تم خصمها بمقابل بالدينار بالسعر الرسمي بدون اضافة الرسم من حساب وزارة الداخلية بإدارة العمليات المصرفية.

وأضاف أن هذه العملة تصرف بناء على تعليمات من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا لتغطية تكاليف صفقات شراء الأسلحة ومرتبات الخبراء الأجانب المشاركين في العمليات العسكرية .

رئيس قسم السيولة نوّه إلى أن هذه الخطوة أتت بعد أن أصبحت عمليات التحويل والتحايل بالإعتمادات عن طريق المصارف مكشوفة وسهل تتبعها فكان لأبد من إحضار العملة نقدا، وذلك على حد قوله.

ومن جهة أخرى لم يصدر أي تعليق حول هذه الانباء سواءً من المركزي في طرابلس أو من باشاآغا أو من المجلس الرئاسي الذي تشير المصادر إلى دور لعبه أحمد معيتيق في تسهيل هذا الموضوع من خلال إجتماعات عقدها مع الكبير خلال الأيام الماضية .

المرصد – متابعات

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