أفادت السفارة الليبية في إيطاليا، باستلام قطع أثرية ثمينة كانت مُهرّبة خارج ليبيا، بحضور رئيس مصلحة الآثار الليبية.

وأشارت السفارة، إلى أن هذه الآثار تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ، ولها قيمة تاريخية كبيرة جداً، حسب وصفها.

ولفت السفير الليبي لدى إيطاليا، عمر الترهوني، إلى أنه وفريق عمل السفارة سيستمرون في التعاون مع مصلحة الآثار الليبية لتنفيذ عملها وتقديم كل التسهيلات لإعادة الآثار المُهربة إلى موطنها الأصلي.

