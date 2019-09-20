المشير حفتر يلتقي في أبو ظبي السفير الأمريكي لدى ليبيا

التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد بنورلاند بأبو ظبي، وحسب مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، فإن اللقاء جاء في إطار بحث الأوضاع العسكرية في ليبيا، وحرب القوات المسلحة على الإرهاب، وتعزيزا للعلاقة بين الطرفين الليبي والأمريكي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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