اتهام دبوماسي ليبي بتهريب شحنة ممنوعات إلى مصر

كشفت وسائل إعلام مصرية، عن تحفظ نيابة ميناء الإسكندرية، قبل أيام، على شحنة بضائع ومواد مختلفة قادمة من الصين، لصالح أحد إداريي السفارة الليبية بالقاهرة.

ووفقا لموقع “أهل مصر” المصري الذي نشر تفاصيل الشحنة، فأنها تتكون من عدد 4 مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية تزن 12 طنا، وعدد 3 مليون أقراص مكملة غذائية وكاميرات مراقبة محظور دخولها إلى مصر، مهربة من الصين داخل حاوية خاصة بملحق إداري بالسفارة الليبية، بقيمة 70 مليون جنيه مصري، كما أمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء صاحب الرسالة لسؤاله.

وباتصال بوابة افريقيا الإخبارية، بأحد المسؤولين بالسفارة الليبية بالقاهرة، أكد أن السفارة لم تتلقَ أي إخطار رسمي من السلطات المصرية بالقضية، مضيفا أنه لم يعلم بالموضوع إلا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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