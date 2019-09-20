رغم التنديد الأممي.. إعادة عشرات المهاجرين غير الشرعيين من عرض البحر إلى طرابلس

ليبيا – أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم إنقاذ 493 مهاجرا كانوا على متن 6 قوارب مطاطية خلال 6 عمليات في أسبوع وذلك في مناطق تقع إلى شمال شرق وشمال غرب طرابلس.

قاسم أوضح في تصريح خاص لموقع” المختار العربي” أمس الخميس أن دفعات المهاجرون كان من بينهم 28 امرأة و5 أطفال من دول إفريقية جنوب الصحراء ودول عربية وآسيوية،مشيراً إلى أنه تم نقلهم جميعا إلى مراكز الاحتجاز.

وفي الأثناء تواصل الأمم المتحدة تنديدها بمراكز الإحتجاز التي تعيد لها السلطات في طرابلس المهاجرين من عرض البحر وتعتبرها أماكن غير صالحة لإحتجاز البشر وتطالب بإغلاقها في اسرع وقت ممكن .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير أصدره بالخصوص الأسبوع الماضي قد طالب بإغلاق هذه المراكز التي أعلنت داخلية الوفاق إغلاقها وتسريح من فيها مشككاً في صحة هذه الإجراءات في وقت يواصل فيه الحراس إرتكاب أبشع الجرائم علاوة على إرتباط بعض المراكز أصلا بأنشطة التهريب .

المرصد – متابعات

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