المريمي : أعضاء هيئة تدريس الجامعات رفضوا تطبيق قانون زيادة المرتبات لتحقيق مآرب شخصية

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب سعد المريمي أن القانون رقم 2 لعام 2018 الخاص بمرتبات أعضاء هيئة التدريس أعطى لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات حقوقهم في المرتبات لكنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم تطبقه السلطة التنفيذية بسبب تدخل بعض أعضاء الهيئة لتعديل مادة في قرار قانون الجامعات الخاص بأعضاء هيئة التدريس.

المريمي وفي تصريح خاص لموقع “أصوات مغاربية”أمس الخميس قال:” لن نوافق أبدا على تحويل عضو هيئة التدريس الذي يحكمه قانون الجامعات إلى موظف عادي يحكمه قانون العمل بحيث يحصل عضو هيئة التدريس على الترقية بدون نشر بحوث علمية”.

وأوضح عضو مجلس النواب أن بعض أعضاء هيئة التدريس رفضوا تطبيق القانون رقم 2 الخاص بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس لتحقيق مآرب شخصية وتحطيم البحث العلمي وهي كارثة حقيقية على التعليم في ليبيا.

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