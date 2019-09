المتوسط:

أفادت وحدة الإعلام قسم العلاقات العامة بمديرية أمن أجدابيا، بأنه تم ضبط العديد من العمالة الأجنبية، الذين يقودون سيارات بدون تراخيص قياده ولا تتوفر بها شروط المتانه.

وأشارت وحدة الإعلام، إلى انتشار دوريات وحدة حركة السير بقسم المرور والتراخيص اجدابيا صباح اليوم الجمعه بالمنطقة الصناعية.

