ماتاريلا: مؤتمر برلين سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

وصف الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي من المنتظر أن ينعقد هذا الخريف، بأنه سيكون خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، من خلال التزام مشترك من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأعرب ماتاريلا في تصريح صحفي عقب اجتماعه في روما مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن أمله في أن يشكل المؤتمر الوزاري للدول المعنية بالأزمة الليبية، الذي سينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خطوة مفيدة نحو مؤتمر برلين لإيجاد حلول تسمح أخيرا لليبيا أن تجد الاستقرار والوقف الفوري لإطلاق النار.

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