رابطة شباب قبيلة الحاسة تكرم رئيس هيئة الرقابة الإدارية

البيضاء 20 سبتمبر 2019 (وال) _ كرم المجلس الأعلى لرابطة شباب قبيلة الحاسة أمس الخميس، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأستاذ عبدالسلام الحاسي.

هذا وجاء تكريم الحاسي من قبل شباب الحاسة، نظير جهوده المبذولة في الحفاظ على ممتلكات الشعب الليبي ومحاربته للفساد الإداري.

يذكر أن هذا التكريم يأتي بعد إصدار هيئة الرقابة إلإدارية تقريرها السنوي الذي وضح فيه كافة التجاوزات المالية التي طالت المؤسسات الليبية عام 2018م. (وال _ البيضاء) ب ف / ه ع

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