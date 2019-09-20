آغا: تحويل 100 مليون دولار لمصراتة لتغطية مصاريف خبراء أجانب

أكد رئيس قسم السيولة في مصرف ليبيا المركزي رمزي آغا، إيداع 100 مليون دولار بقسم الإصدار بفرع مصرف ليبيا المركزي بمدينة مصراتة.

ونقل “آغا” في تدوينة له بموقع “فيسبوك” عن “مصدر داخل مصرف ليبيا طرابلس” قوله إن طائرة خاصة وصلت لمطار مصراتة تم تأجيرها من قبل المركزي لنقل مئة مليون دولار أمريكي بصحبة موظفين مكلفين من قبل الكبير” مشيرا إلى أن “هذه الأموال تم إيداعها بقسم الإصدار مصراتة التابع للمركزي”.

وأوضح المصدر “أن هذه الأموال مخصصة لوزارة الداخلية والتي تم خصمها بمقابل بالدينار بالسعر الرسمي بدون إضافة الرسم من حساب وزارة الداخلية بإدارة العمليات المصرفية” مبينا “أن هذه العملة تصرف بناء علي تعليمات من وزير الداخلية فتحي باشاغا لتغطية تكاليف الأسلحة ومرتبات الخبراء الأجانب المشاركين في العمليات”.

ولفت آغا إلى أن “هذه الخطوة أتت بعد أن أصبحت عمليات التحويل والتحايل بالاعتمادات عن طريق المصارف أصبحت مكشوفة وسهل تتبعها فكان لابد من إحضار العملة نقدا”.

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