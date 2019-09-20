«شباب الحاسة» تكرم رئيس «الرقابة الإدارية»

كرم المجلس الأعلى لرابطة شباب قبيلة الحاسة، أمس الخميس، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في البيضاء، عبدالسلام الحاسي.

وجاء التكريم نظير «جهود الحاسي في الحفاظ على ممتلكات الشعب الليبي ومحاربته للفساد الإداري»، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

يذكر أن هذا التكريم يأتي بعد إصدار هيئة الرقابة إلإدارية تقريرها السنوي الذي وضح فيه كافة التجاوزات المالية التي طالت مؤسسات الحكومة الموقتة العام 2018.

واعتقل الحاسي مطلع سبتمبر الجاري، على خلفية هذا التقرير، وبعدها نظم أعضاء وموظفو الهيئة وقفة احتجاجية في البيضاء، مهددين بتعليق العمل إذ لم يفرج عن الحاسي، وأشاروا إلى أن ما ورد في التقرير «حصيلة مجهودات أعضاء وموظفي الهيئة، وهو مؤيد بالمستندات».

وبالتزامن مع الوقفة، توجه وفد من قبائل المنطقة الشرقية ونائب عن منطقة القبة ونائبان عن البيضاء إلى مقر القيادة العامة في الرجمة، لمعرفة ملابسات التحفظ على الحاسي، قبل أن يخلى سبيله.

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وفي أول تصريح له بعد الإفراج عنه، أكد الحاسي، إحالة الملاحظات الواردة في التقرير السنوي للهيئة إلى الحكومة الموقتة، مطالبا بـ«دراسة الردود عليها».

واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة من تقرير الهيئة، إذ تمثلت أغلب المخالفات الإدارية والتجاوزات المالية للحكومة الموقتة، في عدم وجود خطة عمل معتمدة في الوزارات، باستثناء الحكم المحلي، إضافة إلى توسع الوزارات «في النفقات غير المبررة، وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح»

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