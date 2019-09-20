دراء للجدل..المشري يطالب بمراجعة قرارات السراج بتكليف سفراء جدد

طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، كل من رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي الخاصة بالإيفاد في السفارات والملحقيات الدبلوماسية.

وبين المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه اعتبارا للمصلحة العامة ونظرا للجدل الدائر حول قرار المجلس الرئاسي بتعيين سفراء، وجّه المشري، مراسلات لكل من رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي فيما يخص الإيفاد في السفارات والملحقيات، ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف أي جزئية مخالفة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أصدر مؤخرا قرارا بتكليف عدد من السفراء الجدد وبعض الملحقين الدبلوماسيين الليبيين.

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