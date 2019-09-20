اختتام دورة ترقية لرجال الأمن بمديرية أوجلة اجخرة

اختتمت بلدية أوجلة امتحانات الترقية الثانية لعدد من ضباط الصف وأعضاء هيئة السلامة الوطنية، التابعين لمديرية أمن أوجلة وأجخرة، وقالت مديرية أمن أوجلة أجخرة إن هذه الامتحانات التي أشرف عليها قسم التدريب بالمديرية، سبقتها دورة تدريبية شارك فيها أربعون شرطيا، ألقيت خلالها محاضرات في العلوم الأمنية والقانونية والعلوم المساعدة.

وأشارت المديرية إلى أن الدورة التدريبية التي تهدف للرفع من القدرة البشرية والجاهزية الأمنية، حظيت بمتابعة من مدير الأمن بالبلدية، وبالتنسيق مع فرع الإدارة العامة للدعم المركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا