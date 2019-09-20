اللواء 106 يكشف عن قيام ضباط أتراك بقيادة المدرعات التركية بمعارك طرابلس

كشف اللواء 106 التابع للجيش الوطني الليبي عن قيادة ضباط أتراك للمدرعات التركية التي نقلتها أنقرة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة الاخيرة والتي وصلت عبر ميناء مصراتة.

ولفت اللواء إلى تواجد ضباط أتراك يقودون هذه المدرعات في محاور القتال بطرابلس والتي تقاتل في صفوف قوات الكتيبة 301 التابعة لمدينة مصراتة.

وأطلق الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية سماها “طوفان الكرامة”، بهدف تحرير طرابلس من الجماعات المسلحة والمتطرفة المدعومة من حكومة الوفاق.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد “إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة ارتفاعاً في وتيرة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، وستدخل المعركة مرحلة حاسمة جداً”.

وأشار المسماري إلى أن مسرح العمليات الجوية والبرية حاليا تتركز من سرت حتى زوارة وأنها أصبحت منطقة عمليات مفتوحة للقوات المسلحة العربية الليبية ومقاتلات سلاح الجو .

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