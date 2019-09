أعلنت قوات الجيش الوطني إسقاط طائرة تركية مسيرة للاستطلاع في أجواء الزطارنة.

ويخوض الجيش الوطني معارك شرسة مع الميليشيات والجماعات المسلحة لتطهير ليبيا من الإرهاب والتطرف، وإجراء انتخابات رئاسية.

