عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس اجتماع تشاوري ضم أعضاء لجنة توحيد الرأي القانوني بالأمانة مع عمداء بلديات من الجنوب، وهم: عميد بلدية اوباري، احمد ماتكو، وعميد بلدية البوانيس، علي عكاشة، وعميد بلدية الشويرف، يونس حطاب.

وتناول الاجتماع بحث المسائل القانونية المتعلقة بنظام الإدارة المحلية في البلديات.

