هل ستُلغى قرارات السفراء العبثية؟؟

بمخالفة صارخة للقانون الليبي، المندوب الجديد لليبيا في الامم المتحدة حامل للجنسية الأمريكية ومن أم مصرية ومتزوج بسيدة أمريكية.

بالرغم من مراسلة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بتاريخ 15.8.2019 للسيد محمد سيالة و تنبيهه شخصيا علي لوائح القانون الليبي للإيفاد بالخارج و منع تعيين حملة الجنسية الأجنبية.

محمد سيالة يقدم مذكرة لرئيس المجلس الرئاسي و يعتمدها متضمنة السيد “الطاهر السني” مستشار السراج كمندوب في الأمم المتحدة علي الرغم من حمله للجنسية الأمريكية و من كونه ابن مصرية و متزوج من سيدة ليبية تحمل الجنسية الأمريكية.

كذلك تضمنت السيد “تميم بعيو” و هو حامل للجنسية الأمريكية أيضا و الطريف أن سيالة قام بتعيينه موظف بالخارجية في شهر أغسطس علي الدرجة “الثامنة” قبل ان يوفده نهاية الشهر كسفير

كذلك تضمنت القائمة السيدة “رانيا الصيد” كسفيرة بالمغرب و التي من المفترض انها عضوة بلجنة صياغة الدستور و بموجب القانون لا يحق لها شغل وظيفة اخري.

ماذا يفعل السيد محمد سيالة؟ هل ستتدخل هيئة الرقابة الإدارية و ديوان المحاسبة و محكمة القضاء الإداري لايقاف المخالفات الجسيمة للقانون الليبي.

نقلاً عن “الصندوق الاسود للفساد”

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