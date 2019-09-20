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«أفريكوم» تعلن مقتل 8 عناصر من «داعش» في غارة جوية نفذتها بمحيط مرزق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، اليوم الجمعة، عن مقتل 8 من عناصر تنظيم «داعش» في غارة جوية للجيش الأميركي في محيط مدينة مزرق جنوب غرب ليبيا، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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