أفريكوم: 8 قتلى من تنظيم داعش في غارة جوية بمدينة مرزق

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، أنها شنت غارة جوية استهدفت عناصر من تنظيم داعش في ليبيا بمحيط مدينة مرزوق، يوم أمس الخميس.

وقال الجنرال ستيفن توومسيند قائد أفريكوم في بيان نشر عبرحساب القيادة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “شنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا هذه الغارة الجوية للقضاء على قيادي إرهابي ومقاتلين وتعطيل النشاط الإرهابي”، مضيفا “لن نسمح لهم باستخدام النزاع الحالي في ليبيا كحماية، سنواصل مع شركائنا الليبيين حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا”.

وتواصل القيادة الأمريكية الإفريقية دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة الاستقرار للوضع السياسي في ليبيا وتعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

وأسفرت الغارة عن مقتل ثمانية من عناصر التنظيم الإرهابي، وفقا لتقييم أفريكوم، وحتى الآن لم تسفر الغارة عن إصابة أي مدني وفقا لذات التقييم.

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