مسفرة عن مقتل “8” إرهابيين .. غارة للأفريكوم على مرزق بالتنسيق مع الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” أنها أجرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا غارة جوية ليلة البارحة الخميس استهدفت إرهابيي “داعش” في محيط مدينة مرزق .

أكد قائد قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسيند، وفق بيان صحفي ، اليوم الجمعة أن الغارة أسفرت عن مقتل (8) عناصر إرهابية تابعة لداعش، لافتًا إلى أن الغارة لم تسفر عن إصابة مدنيين هناك .

وقال “إن قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا أجرت هذه الغارة الجوية للقضاء على القادة والمقاتلين الإرهابيين وتعطيل النشاط الإرهابي في ليبيا” .

تاونسيند أضاف “لن نسمح لعناصر داعش الإرهابي باستخدام النزاع الحالي في ليبيا دريع لهم لتوسيع انتشارهم في الجنوب الليبي بالتعاون مع شركائنا الليبيين، سنستمر في حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا”.

وأكدت القيادة الأمريكية الإفريقية أنها ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا وتعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

يشار إلى أن شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أكدت في منتصف أغسطس الماضي سيطرة العصابات التيشادية على مدينة مرزق وقامت بتهجير أهالي المدينة وحرق منازلهم”، واصفة ما حدث بـ”التطهير العرقي والمدعوم من حكومة الوفاق بحسب تعبيرها.

وأوضحت الشعبة حينها أن الهجوم على مرزق أسفر عن قتل نحو 90 مدنيا على الأقل، وجرح أكثر من 200 آخرين، نتيجة للاشتباكات العنيفة التي تصاعدت .

هذه الهجمات التي تستهدف المدن الواقعة تحت سيطرة قوات الجيش، الذي نجح منذ أشهر في إخراج قوات الوفاق من المنطقة الجنوبيّة، تضع حكومة السراج في دائرة التهام بالتحالف مع العصابات التشادية، حيث اتهم النائب الليبي طلال ميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طبرق، حكومة الوفاق بالضلوع في الجرائم التي ترتكبها العصابات التشادية في مدينة مرزق،قائلا إن “المليشيات التشادية”، التي أحرقت المنازل في مدينة مرزق تتلقى تمويلات مباشرة من “حكومة السراج”، حسب قوله.

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