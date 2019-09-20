المشري يطالب المحاسبة والرقابة بإجراء ضد قرار السراج بتسمية سفراء بالخارج بينهم مستشاره الخاص

ليبيا – طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في مراسلة له اليوم الجمعة لكل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي الخاصة بالإيفاد في السفارات والملحقيات الدبلوماسية.

المشري رأى في بيانه الذي أطلعت المرصد نسخة منه أن مراجعة قرارات الرئاسي يأتي إعتبارا للمصلحة العامة ونظرا للجدل الدائر حول قرار المجلس الرئاسي بتعيين سفراء في إشارة منه للقرار الذي كلف بموجبه عدداً من السفراء والمبعوثين في الخارج من الموالين بينهم مستشاره الخاص الطاهر السني .

ودعا رئيس مجلس الدولة الإستشاري إلى مراجعة كل قرارات المجلس الرئاسي فيما يخص الإيفاد في السفارات والملحقيات ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف أي جزئية مخالفة ، وفقاً للكتاب .

المرصد – متابعات