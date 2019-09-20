حكومة الوفاق تكشف تفاصيل قصف مرزق من قبل الأفريكوم

أكدت حكومة الوفاق الوطني ،إن عملية قصف الأفريكوم لمواقع بمدينة مرزق ،جاء في إطار التعاون المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الامريكية وبالتنسيق معها ،مؤكدة أنه تم خلال هذه العملية القضاء على ثماني عناصر ارهابية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق ،إنها حذرت في أكثر من مناسبة من الفراغ الأمني التي سببها ،الجيش الليبي بقيادة حفتر ،خاصة بعد ما وصفه بـ”الانتهاكات التي ارتكبها في مدينة مرزق وما حولها، والتي ساهمت في تنشيط الخلايا الإرهابية في عدة مناطق في ليبيا”.

و أكدت حكومة الوفاق أنها ستستمر في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه أينما كان ورغم كل التحديات ،و ذلك من خلال التعاون الاستراتيجي مع حلفاءها.

و أعلن قائد القيادة العسكرية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال “ستيفن تاونسند”، الجمعة، مقتل 8 من عناصر “تنظيم الدولة”، إثر غارة جوية نفذتها الأفريكوم بمحيط مدينة مرزق بالتنسيق مع حكومة الوفاق. وأكد تاونسند، في بيان رسمي، أن قوات الأفريكوم لن تسمح للجماعات المتطرفة”.

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