«الرئاسي»: غارة مرزق جاءت في إطار التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن الغارة الجوية التي نفذتها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أمس الخميس بمحيط مدينة مرزق جنوب غرب البلات، وأسفرت عن مقتل 8 عناصر من تنظيم «داعش» تأتي «في إطار التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة».

وقال المجلس الرئاسي في تصريح صحفي: «في إطار التعاون المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية وبالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، قامت قوات الأفريكوم يوم أمس 19-9 باستهداف قيادات لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الجنوب الليبي وفي ضواحي مرزق، حيث تم خلال هذه العملية القضاء على ثماني عناصر إرهابية».

وأضاف المجلس «في هذا الإطار فإن حكومة الوفاق الوطني ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع حلفاءها ستستمر في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه أينما كان ورغم كل التحديات»، وفق تصريحه.

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وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم الجمعة، عن مقتل 8 من عناصر تنظيم «داعش» في غارة جوية نفذها للجيش الأميركي في محيط مدينة مزرق جنوب غرب ليبيا أمس الخميس، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

وقال قائد «أفريكوم»، الجنرال ستيفن تاونسيند: «أجرت قيادة الولايات المتحدة العسكرية في أفريقيا هذه الغارة الجوية للقضاء على القادة والمقاتلين الإرهابيين وتعطيل النشاط الإرهابي». مؤكدا أنه «لن يسمح لهم (الإرهابيين) باستخدام النزاع الحالي في ليبيا كحماية». كما نوها إلى أنه «بالتعاون مع شركائنا الليبيين، سنستمر في حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا».

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