المتوسط

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر، إن الحل الأوروبي لأزمة المهاجرين يجب أن يكون مصحوبا بجهود لتهدئة الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه نظيره الإيطالي في روما سيرجو ماتاريلا، حيث أشار فالتر إلى أن هناك حاجة ماسة لإيجاد حل أوروبي في مجال استقبال المهاجرين، من شأنه تخفيف العبء على دول العبور ومنها ليبيا.

The post الرئيس الألماني: الحل الأوروبي لأزمة المهاجرين في ليبيا يجب أن يُصحب بالتهدئة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية