التقى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أمس الخميس مع السفير الأمريكي في ليبيا لمناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا.

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها حفتر إلى الإمارات العربية المتحدة.

بدورها أعلنت السفارة الأمريكية في وقت سابق أن السفير الأمريكي ناقش مع حفتر في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس الخميس الأوضاع الراهنة في ليبيا وبحثا آفاق التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع بالبلاد.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان صحفي نشرته على صفحتها في “فيسبوك”: “التقى السفير الأمريكي نورلاند يوم الخميس في أبوظبي بالمشير خليفة حفتر لمناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا وإمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا”.

The post حفتر يلتقي السفير الأمريكي في الإمارات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية