مصدر عسكري: قوات الجيش تستعد لحسم المعركة وطورت هجومها.. وهذه اخر المستجدات بضواحي طرابلس

قال مصدر عسكري ليبي إن قوات الجيش الليبي بدأت فعلياً في تطوير الهجوم على تمركزات الميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، وذلك استعداداً لحسم المعركة.

وفرضت قوات الجيش الليبي سرية تامة على تمركزات وتحركات القوات في ضواحي طرابلس، وذلك بالتزامن مع غارات جوية مكثفة يشنها الطيران الحربي على مواقع قوات حكومة الوفاق.

وأكد المصدر الليبي الذي رفض الكشف عن هويته بحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية، أن سلاح الجو شن ضربة جوية عنيفة استهدفت موقعا للمجموعات المسلحة قرب «كوبري الـ 17» في مدينة جنزور، وأهدافا للمسلحين في منطقة عين زارة وآخرى في محور الرملة غرب مطار طرابلس، بالإضافة لغارات على منطقة بئر علاق شرق مدينة العزيزية.

وكانت الكتائب المسلحة التابعة للوفاق قد غيرت من خططها وتمركزاتها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد سقوط عدد كبير من القتلى في صفوفهم وتوجه المسلحين للاعتماد على الطائرات التركية المسيرة في ضواحي طرابلس.

ونجحت قوات الجيش في تحقيق تقدم في محور الطويشة بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي الوفاق، وذلك بعد انسحابهم من مواقعهم بسبب الغارات الجوية العنيفة للطيران الحربي الليبي.

واندلعت اشتباكات عنيفة في وقت سابق بين قوات الوفاق وقوات الجيش الليبي في منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس.

فيما اشارت مصادر اعلامية إلى تجدد الاشتباكات بين الطرفين فى محور الخلة جنوب العاصمة.

وأطلق الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية سماها “طوفان الكرامة”، بهدف تحرير طرابلس من الجماعات المسلحة والمتطرفة المدعومة من حكومة الوفاق.

وكان الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد “إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة ارتفاعاً في وتيرة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، وستدخل المعركة مرحلة حاسمة جداً”.

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