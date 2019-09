المتوسط

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الجمعة أن وسائط دفاعات قوات سلاح الجو أسقطت طائرة معلومات وتصوير تركية في محاور طرابلس وذلك عند محاولتها تنفيذ مهمة استطلاعية للرصد .

فيما أعلنت غرفة عمليات اجدابيا أن وحدات الرصد التابعة للجيش تمكنت من سماع مليشيات الوفاق عبر الموجات المخترقة، وكشفت عن تخوينهم لبعضهم البعض، ومطالبتهم بتوفير الدعم من مليشيات أخرى، دون استجابة لهم.

وكشفت عن تقدم عناصر كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش باتجاه طريق الابيار بمحور عين زارة.

وأوضحت أن سلاح الجو في سماء سرت ومصراته وطرابلس في نفس التوقيت، مضيفة أن سلاح الجو استهدف أيضا مليشيات الوفاق في منطقة وادي الربيع.

وبينت الغرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على اربع شوارع السويحلي، وغنمت آليات وبعض الاسلحة والذخائر ولاسلكيات، كما تقدمت في محور صلاح الدين.

وأوضحت غرفة عمليات الجيش الليبي أن القوات المسلحة تقدمت بمحور الخلة، وعين زارة.

The post الجيش يسقط طائرة تصوير تركية ويكشف عن تخوين مليشيات الوفاق لبعضها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية