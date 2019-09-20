مديرية أمن أوجلة أجخرة تنتهي من امتحانات الترقية لأعضاء هيئة الشرطة

اختتم قسم التدريب بمديرية أمن أوجلة أجخرة، دورة الترقية الثانية لضباط الصف والأفراد المستهدفين لهذا العام في المديرية، إضافة إلى أعضاء هيئة السلامة الوطنية.

الدورة التي تواصلت لمدة أسبوع، شارك فيها ما يقرب من 40 فردا من هيئة الشرطة، ونظمت خلالها عدة محاضرات تمحورت حول العلوم الأمنية والقانونية، والعلوم المساعدة، والمشاة، كما أقيم في ختام الدورة امتحان تحريري شمل كل المشاركين في دورة الترقية، وفق بيان لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم.

وتابع اختتام الدورة مدير مديرية أمن أوجلة أجخرة، العقيد محمد عبدالجواد الدينالي، رفقة مدير الشؤون العامة ومساعد الشؤون الأمنية وعدد من الضباط.

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