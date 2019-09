المشري يطالب بمراجعة قرارات الرئاسي بشأن الإيفاد للسفارات والملحقيات

المتوسط

وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” مراسلات لكل من رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي فيما يخص الإيفاد في السفارات والملحقيات، ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف أي جزئية مخالفة.

يأتي ذلك اعتبارا للمصلحة العامة ونظرا للجدل الدائر حول قرار المجلس الرئاسي بتعيين سفراء.

