كهرباء المؤقتة: لن يكون هناك عجز في توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية

ليبيا – كشفت الهيئة العامة للكهرباء في الحكومة المؤقتة أمس الخميس عن تقريرها اليومي لإدارة التحكم الشرقية ، مؤكدة من خلال أنه لن يكون هناك عجز في توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

الشركة العامة للكهرباء قالت بحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أن التوليد في الشبكة وصل إلى 1400 ميجاوات والأحمال المتوقعة ستكون 1400 ميجاوات ، مشيدةً في الوقت ذاته بجهود المهندسين والفنيين.

وطالبت الشركة المواطنين في حال انقطاع الكهرباء عن منزلهم بالتوجه لأقرب مكتب صيانة تابع لمقر سكنه للإبلاغ.

وكانت الشركة قد فصلت التيار خلال الأسبوع الماضي لفترات محددة عن بعض أحياء مدينة بنغازي نظراً لإجراء عمليات عمرة وصيانة لبعض المحطات والأبراج والكوابل .

المرضد – متابعات

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