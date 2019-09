عقوب يكشف عن خطة تطوير المستشفيات خلال 2020

المتوسط

كشف وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه بمدينة بنغازي مع الطبيب الزائر الليبي الدكتور ابراهيم بدر الزوي المقيم بكندا عن خطة التطوير الجديدة للمستشفيات والمراكز التخصصية خلال عام 2020 لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ النهج الاستراتيجي في توطين العلاج بالداخل من خلال الطبيب الزائر

وناقش الاجتماع الاوضاع الصحية بالبلاد و عددا من القضايا والمواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي الليبي والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطبيب الزائر و زيادة الدعم والمساندة، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتحول الي الأنظمة الإلكترونية المتمثلة في الأرشفة الإلكترونية للمخازن وسجلات وتفعيل نظام البصمة في الحضور والانصراف والبطاقة الإلكترونية الذكية لمرضي السكري لضمان تحسين الإجراءات المتخذة ومواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا..

و أوضح وزير الصحة خلال اللقاء “ان الصحة في ليبيا تعيش حالة طوارئ نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد ، مؤكده بان وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة استطاعت العمل بكل فاعلية وكفاءة بالرغم من الظروف الحالية في دعم وتجهيز وتفعيل اقسام الاسعاف والطوارئ.

كما استعرض وزير الصحة بنود خطة وزارة الصحة خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي و الاحتياجات الفعلية و المشاكل الفنية العالقة والمتمثلة في النقص الاطباء وبعض المعدات مؤكدآ توريد عدد من شحنات الادويه والمستلزمات الطبية عن طريق جهاز الامداد الطبي وسيتم توزيعها علي المرافق الصحية بالبلديات واعادة تدوير المعدات الطبية والعلاجية والتشخيصية مع ضمان المحافظة عليها وتسهيل التعامل بين ادارات الخدمات الصحية والمستشفيات القروية .

