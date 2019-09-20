المسماري يوضح حقيقة مشاركة الجيش الوطني بغارات على مرزق

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي التابع للقيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، عن حقيقة قيام أي من قواته الجوية بشن أي غارات على منطفة مرزق خلال الساعات الماضية.

ونفى المسماري مشاركة أي مقاتلة تابعة لسلاح الجو بالجيش الوطني الليبي في الغارات التي نفذت على منطقة مرزق وأن ” لا صحة للأخبار التي تتحدث عن شن مقاتلاتنا لغارات جوية على مواقع معادية في المنطقة المذكورة أو في محيطها”.

وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”، اليوم الجمعة، عن مقتل ثمانية من عناصر تنظيم “داعش” في غارة جوية للجيش الأميركي في محيط مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا، أمس الخميس، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

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