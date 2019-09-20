المسماري ينفي شن غارة على مرزق .. والأفريكوم تتبني الغارة الجوية مسفرة عن مقتل “8” عناصر من داعش

بنغازي 20 سبتمبر 2019 (وال) – نفي الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري قيام مقاتلات سلاح الجو الليبي بغارة ا على منطفة مرزق خلال الساعات الماضية .

وفند المسماري – عبر صفحته الرسمية على صفحته الرسمية على فيسبوك – صحة الأخبار التي تتحدث عن شن المقاتلات غارات جوية على مواقع معادية في المنطقة المذكورة أو في محيطها.

وفي ذات الشأن، أكدت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” أنها أجرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق غير الدستورية غارة جوية ليلة البارحة الخميس استهدفت إرهابيي “داعش” في محيط مدينة مرزق .

وأكد قائد قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسيند، وفق بيان صحفي ، اليوم الجمعة أن الغارة أسفرت عن مقتل (8) عناصر إرهابية تابعة لداعش، لافتًا إلى أن الغارة لم تسفر عن إصابة مدنيين هناك .

وقال “إن قيادة الولايات المتحدة في إفريقيا أجرت هذه الغارة الجوية للقضاء على القادة والمقاتلين الإرهابيين وتعطيل النشاط الإرهابي في ليبيا” .

تاونسيند أضاف “لن نسمح لعناصر داعش الإرهابي باستخدام النزاع الحالي في ليبيا دريع لهم لتوسيع انتشارهم في الجنوب الليبي بالتعاون مع شركائنا الليبيين، سنستمر في حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا”.

وأكدت القيادة الأمريكية الإفريقية أنها ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا وتعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي. (وال – بنغازي) ع ع

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