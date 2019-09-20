رئيس ‏هيئة الرقابة الإدارية يجتمع بأعضاء المجلس التّسييري لبلديّة درنة

البيضاء 20 سبتمبر 2019 (وال) – اجتمع رئيس ‏هيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب السيد” عبدالسلام الحاسي ” مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية درنة، أمس الخميس في مكتبه بمدينة البيضاء .

وتناول الاجتماع مدى قيام القطاعات الخدمية بتنفيذ أعمالها، وتقديم الخدمات للمواطنين وحل المشاكل والمختنقات بعد مرحلة الحرب التي شهدتها المدينة ضد التنظيمات الإرهابية، ومناقشة دور الحكومة والوزارات التابعة لها في إعادة إعمار المدينة.

وأكد رئيس ‏هيئة الرقابة الإدارية، أن مدينة درنة عانت الكثير ولابدّ من أن تقوم الحكومة بالاهتمام بها،ويكون ذلك بإعادة إعمار المدينة، وحل مشاكل المواطن، وأن الهيئة ستقوم بمتابعة ملف إعادة الإعمار. (وال – البيضاء) س م / رس

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