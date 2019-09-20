الرئيس الإيطالي: مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا سيكون خطوة نحو وقف إطلاق النار

ليبيا – وصف رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتاريلا مؤتمر برلين حول ليبيا الذي من المنتظر أن ينعقد هذا الخريف بأنه سيكون خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا من خلال التزام مشترك من جانب الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات ماتّاريلا بعد نهاية اجتماع أمس الخميس في مقر الرئاسة في روما قصر كويرينالي وفقاً لما نقلته وكالة “آكي”الإيطالية مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

يُشار إلى أن الرئيس الألماني قد قال في مقابلة صحفية عشية زيارته الحالية لإيطاليا إن قضية الهجرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بليبيا حيث يتطلب الوضع بذل جهد أوروبي جديد إذا أريد منع تآكل الدولة يمكن لإيطاليا وألمانيا مع فرنسا إعداد وإطلاق مبادرة.

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