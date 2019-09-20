عمران: مؤتمر ألمانيا حول ليبيا سيفشل لعدم إحترام الدول التي ستحضره للإعلان الدستوري

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إدريس عمران أن المؤتمر الدولي المزمع تنظيمه حول ليبيا في ألمانيا سيفشل لعدم إحترام الدول للإعلان الدستوري،موضحا أن الأزمة الليبية تتمثل في إنتشار السلاح بحوزة ميليشيات نهبت ثروات الشعب الليبي.

عمران أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد”الإماراتية اليوم الجمعة إلى أن تفعيل الاتفاق السياسي كان معيباً لعدم إحترام دول العالم بنوده،لافتاً إلى أن الإتفاق لا يجب أن ينفذ إلا بعد تضمينه في الإعلان الدستوري.

ووصف عضو مجلس النواب إعتراف دول العالم بحكومة الوفاق من دون إحترام الإعلان الدستوري والقانون بخطأ جسيم.

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