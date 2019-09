أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس، لانقطاع التيار الكهرباء العمومي على محطة الضخ بالصرف الصحي النجيلة رقم 1 بعمارات النجيلة، ووجود عطل بالمولد الكهربائي الخاص بالمحطة وارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالخزان.

وأضافت أنه تجنبا لحدوث طفح بالمحطة، اضطرت فرقة من وحدة المحطات بقسم مرفق الصرف الصحي بالتعاون مع وحدة النقل والصيانة بمكتب خدمات الجفارة بتركيب محرك شفط مجرور بالخزان والاستعانة بسيارات الشفط .

The post انقطاع الكهرباء عن محطة الضخ بالصرف الصحي النجيلة وارتفاع منسوب المياه بالخزان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية