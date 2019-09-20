إيطاليا: مُستعدّون للمُساعدة بتحسين ظروف المهاجرين في ليبيا

أبدت إيطاليا استعدادها لتقديم يد العون لليبيا لتحسين ظروف المُهاجرين غير القانونيين العالقين داخل مراكز الإيواء بمُختلف أنحاء البلاد.

وتأكيداً على المساعي الإيطالية، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه أكد لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أنه سيضغط على الأمم المتحدة لتعزيز دورها بملف المُهاجرين في ليبيا.

وشدد كونتي على أولوية مُعالجة ملف تدفقات الهجرة عبر المتوسط لدى السلطات الإيطالية في المرحلة القادمة، مُلمّحاً إلى بداية توافق أوروبي لمُساندة إيطاليا في هذا الجانب.

وأبدى رئيس الوزراء الإيطالي رفضه لفكرة الموانئ المفتوحة والمُغلقة، لافتاً إلى عدم انتهاجه لأي سياسات رافضة لعمل منظمات الإنقاذ غير الحكومية، التي تشكّل حولها مؤخراً هالة من الجدل بسبب طبيعة عملها.

وأشار جوزيبي إلى قناعته التامة بأم ملف الهجرة يتطلب التفكير بحل يتضمّن مراحل مُتسلسلة يتم تطبيقها تدريجياً، ولا يجب التعامل معه والتفكير فيه من ناحية مرحلة الإنزال فقط، منوّهاً إلى جوانب أخرى مثل مُكافحة الاتجار بالبشر وتأمين الحدود وتنمية التعاون مع أفريقيا.

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