الجيش الليبي يسقط طائرة تجسس تركية بمحور طرابلس

اعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي ،مساء الجمعة ،عن اسقاط طائرة تصوير و معلوماتية وتجسس تركية ،من قبل وسائط الدفاعات المضادة للطائرات بمحاور طرابلس.

وكان الجيش الليبي ،اعلن أمس الخميس ،عن تدمير آليات مسلحة تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش جنوب العاصمة الليبية طرابلس خلال غارة جوية قامت بها مقاتلات سلاح الجو.

وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، في بيان: “في غارة جوية اليوم الخميس تمكنت طائراتنا الحربية من تدمير 2 آلية مسلحة و2 سيارة استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للعصابات الإرهابية وذلك جنوب العاصمة طرابلس من منطقة السبيعة”.

يذكر أن ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ اللواء أحمد المسماري، كان أعلن تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة.

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