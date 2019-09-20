تعرّف على الخطّة الأمنيّة لجهاز مكافحة الظّواهر السّلبيّة في بنغازي

استكمل جهاز مكافحة الظّواهر السّلبيّة والهدامة ببنغازي ،الخطّة الأمنية التي تهدف لتأمين مداخل ومخارج و أحياء مدينة بنغازي ،وذلك بتوجيهات القيادة العامّة للقوّات المسلّحة.

حيث استهدفت حمالات جهاز الظواهر السلبية و الهدامة والحملة المرورية ، الزجاج المعتم و قاموا بالتفتيش عن اللوحات المعدنية ، لكل من البوابات الآتية (بوابة القوارشة، وبوابة مطار بنينا، وبوابة بوعطني، وبوابة سيدي علي، وبوابة الطلحية، وبوابة الويفية، وبوابة النواقية ).

وبحسب المكتب الإعلامي لجهاز المكافحة فإنه بمساندة المواطنين، ووقوفهم في وجه كل ما هو سلبي سنبني وطناً يعمّه الأمن والأمان، ويسوده القانون والنظام .

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