الأربعاء.. مركز بنغازي الطبي يحتفل باليوم العالمي للصيدلة

أعلن مركز بنغازي الطبي عن إقامة احتفالية يوم الأربعاء المقبل، بمقر المركز بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة.

وأوضح بيان لمركز بنغازي، اليوم، أن الاحتفالية ستكون بتنظيم كل من منظمة اتحاد الناس للتوعية الصحية الشاملة وادارة الصيدلة بالمركز.

الثني يأذن لإدارة مركز بنغازي الطبي بالتعاقد مع 200 عنصر طبي وطبي مساعد

وكان رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، منح الإذن لإدارة مركز بنغازي الطبي من أجل التعاقد مع 200 عنصر طبي وعنصر طبي مساعد «محليا» لسد العجز الحاصل في المركز.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة الموقتة، سالم الحصادي لـ«بوابة الوسط»، أواخر الشهر الماضي، إن رئيس الحكومة عبدالله الثني عقد اجتماعا مطولا مع مدير عام المركز الدكتورة فتحية العريبي مساء أمس الثلاثاء، لمتابعة سير العمل وبحث آخر المستجدات والتطورات بالمركز والمشاكل والعراقيل التي يعاني منها المرفق الصحي الأبرز شرق البلاد.

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