استكمال الخطّة الأمنيّة لجهاز مكافحة الظّواهر السّلبيّة في بنغازي

بنغازي 20 سبتمبر 2019 (وال) – يستكمل جهاز مكافحة الظّواهر السّلبيّة والهدامة الخطّة الأمنية، بتوجيهات القيادة العامّة للقوّات المسلّحة العربيّة اللّيبية، وبتعليمات القائد العام المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر.

وكانت الخطة تسعى لتأمين مداخل ومخارج و أحياء مدينة بنغازي، حيث استهدفت حمالات جهاز الظواهر السلبية و الهدامة والحملة المرورية ، الزجاج المعتم و قاموا بالتفتيش عن اللوحات المعدنية ، لكل من البوابات الآتية (بوابة القوارشة، وبوابة مطار بنينا، وبوابة بوعطني، وبوابة سيدي علي، وبوابة الطلحية، وبوابة الويفية، وبوابة النواقية ).

وبحسب المكتب الإعلامي لجهاز المكافحة فإنه بمساندة المواطنين، ووقوفهم في وجه كل ما هو سلبي سنبني وطناً يعمّه الأمن والأمان، ويسوده القانون والنظام .(وال – بنغازي ) رس

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