ختام ورشة عمل حول قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

المتوسط

أعلن مكتب الإعلام والتوثيق بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، عن ختام ورشة العمل التدريبية الخاصة لقضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ( محكمة صورية لمنظومة العدالة الجنائية الليبية ) تحت إشراف مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UN.ODC المنعقدة بتونس التي كان من ضمن المترشحين فيها مقدم نور الدين القريتلي رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تاجوراء

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج تعزيز القدرات ورفع كفاءة منتسبي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

