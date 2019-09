رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي يحضر معرض حول إعادة التأهيل بألمانيا

المتوسط

حضر رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي مصطفي الجعيبي فعليات المعرض التجاري الدولي المقام بمدينة (دوسلدورف) الألمانية تحت شعار (( إعادة التأهيل والرعاية والوقاية والإندماج ))

وشاركت في المعرض أكثر من 700 شركة مصنعة تمثل 40 دولة، اطلّع خلالها رئيس اللجنة علي منتجات كبرى هذه الشركات وأجري العديد من الإجتماعات واللقاءات التي تهدف الي تطوير مراكز الاشخاص ذوي الإعاقة بليبيا والعمل علي توفير أحدث المعدات والوسائل المعينة كما اطلع على أهم المنتجات التي تستخدم داخل البيوت للمرأة ذات الإعاقة وكذلك الوسائل الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم .

