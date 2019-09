دوريات استطلاع عسكرية مكثفة للشريط الصحراوي من الجغبوب حتى الكفرة

المتوسط

أعلنت غرفة عمليات الجيش الليبي، اليوم الجمعة، أن وحدات منطقة طبرق العسكرية كتيبة 401 استطلاع قامت بدوريات مكثفة جابت فيها شريط الحدود الصحراوي من بحر الرمال الجغبوب حتى محيط الكفرة حيث منطقة في عمق الصحراء تسمى المحمصات.

وأفاد آمر السرية التي قامت بالدورية ر.و.ع /راف الله الكحاشي، أن هذه الدورية جاءت ضمن خطة للتكثيف من الانتشار الأمني للوحدات العسكرية بتعليمات من آمر منطقة طبرق العسكرية لواء هاشم بورقعة وذلك لكي تتمكن الوحدات من تغطية معظم المناطق الصحراوية ومكافحة ممرات التهريب بها ومراقبتها وردع بعض المجموعات التي تقوم بخروقات من خطف و حرابه وسرقة لممتلكات المواطنين ..

يشار بأن هذا النوع من الدوريات الاستطلاعية سيكون بشكل مستمر بالتنسيق بين الوحدات العسكرية وحسب التعليمات ..

